закрыть
7 октября 2026, среда, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский МиГ-29 разнес позицию россиян

1
  • 7.10.2026, 10:51
  • 2,654
Украинский МиГ-29 разнес позицию россиян

Авиабомба точно попала в здание с живой силой противника.

Украинская авиация нанесла удар по вражеской позиции на одном из направлений фронта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины применил авиабомбу для поражения здания, в котором находились живые силы российских оккупантов.

На обнародованных кадрах запечатлено точное попадание, в результате которого здание было разрушено, а личный состав противника, находившийся внутри, — ликвидирован.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип