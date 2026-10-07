Украинский МиГ-29 разнес позицию россиян 1 7.10.2026, 10:51

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Авиабомба точно попала в здание с живой силой противника.

Украинская авиация нанесла удар по вражеской позиции на одном из направлений фронта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины применил авиабомбу для поражения здания, в котором находились живые силы российских оккупантов.

На обнародованных кадрах запечатлено точное попадание, в результате которого здание было разрушено, а личный состав противника, находившийся внутри, — ликвидирован.

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