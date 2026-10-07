Ученые выяснили, на что тратить деньги для счастья 5 7.10.2026, 10:44

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Главный секрет — покупать не вещи, а время.

Покупка даже самых дорогостоящих и желанных вещей редко приносит долгосрочное удовлетворение. Психологи и социологи называют это явление гедонистической адаптацией — феноменом, при котором человек после яркой вспышки радости быстро возвращается к своему привычному эмоциональному фону.

Тем не менее, ученые нашли способ обойти это правило и доказали, что деньги все-таки могут покупать счастье, если тратить их правильно, пишет inc.com.

Ловушка материализма и погоня за вещами

Многочисленные научные изыскания показывают, что постоянное стремление к обладанию материальными благами или достижению внешнего успеха не только не делает людей счастливее, но часто приводит к обратному эффекту. Например, исследователи фиксируют прямую связь между материализмом и повышенным уровнем тревожности: индивиды, ставящие вещи выше межличностных отношений, чувствуют себя гораздо более одинокими.

Так называемая «шопинг-терапия» также не является панацеей от стресса. Эксперименты показывают, что спонтанные покупки чаще вызывают чувство глубокого сожаления и снижают общую удовлетворенность качеством жизни, чем приносят реальное эмоциональное облегчение.

Секрет «покупки времени» и результаты экспериментов

Единственным надежным исключением из этого правила исследователи называют инвестиции в освобождение собственного времени. Суть метода заключается в том, чтобы официально оплачивать чужой труд для выполнения рутинных задач, которые вызывают раздражение или отнимают силы — будь то генеральная уборка дома, работа в саду или доставка продуктов.

Масштабное исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, продемонстрировало удивительные результаты. Участники эксперимента, которым выдавали деньги на покупку услуг для экономии времени, отмечали значительно более высокий уровень счастья и жизненного удовлетворения по сравнению с теми, кто тратил аналогичные суммы на материальные товары.

Как правильно распорядиться свободными минутами

Ученые подчеркивают: ключевое значение имеет не сам факт избавления от домашних хлопот, а то, как именно человек распоряжается выигранным ресурсом. Если освободившееся время потратить на бессмысленный скроллинг ленты в соцсетях, положительного эффекта не будет.

Чтобы инвестиция принесла максимальную пользу, необходимо заранее составить осознанный план:

— провести качественное время с семьей или близкими друзьями;

— заняться спортом или укреплением здоровья;

— уделить внимание хобби, чтению или творческим проектам.

Главное — направить высвободившуюся энергию на те важные вещи, на которые в ежедневной суете вечно не хватает времени. Именно такой подход превращает финансовые траты в реальный источник человеческого счастья.

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