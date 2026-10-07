Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Сент-Луис» 7.10.2026, 10:24

Артем Левшунов

фото: ushl.com

Белорусский защитник отметился эффектным ассистом в матче НХЛ.

Хоккейный клуб «Чикаго» на своей арене обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2. Во втором голе хозяев голевую передачу исполнил белорусский защитник Артем Левшунов, пишет Onlíner.

«Сент-Луис» первым вышел вперед и после первого периода вел со счетом 1:0. Второй период оказался за «Чикаго»: «индейцы» сначала сравняли счет, а потом забили еще одну шайбу — уже при участии 20-летнего белоруса. На видео следим за 55-м номером, который буквально сам разрезал оборону соперника и отдал ключевую передачу.

Помимо этого, Левшунов провел на поле аж 18 минут, исполнил один бросок в створ ворот, совершил один перехват и закончил матч с полезностью «+1». При этом выходил Артем в первом звене.

Если брать весь старт сезона, то ни в одном матче белорус не проводил на льду меньше 17 минут 53 секунд. Правда, пока это не особо помогает «Чикаго»: команда занимает 14-е место из 16 в своей конференции.

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