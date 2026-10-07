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Россия ударила ракетами по киностудии имени Довженко

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  • 7.10.2026, 11:23
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Россия ударила ракетами по киностудии имени Довженко

Появились кадры с места событий.

В результате ракетного удара по Киеву была повреждена легендарная киностудия имени Александра Довженко. Об этом сообщается на странице киностудии в соцсетях 7 октября.

«Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии А. Довженко. Погибших пока нет», — говорится в заявлении.

Тут же обнародованы кадры здания после ударов.

Это вторая масштабная атака на киностудию за последние несколько месяцев. Предыдущий удар российские террористы нанесли в ночь на 15 июня. В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех. Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

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