Ученые описали новый вид древних насекомых 7.10.2026, 11:34

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иллюстративное фото

У них был необычный хоботок.

Биологи из Тель-Авивского университета совместно с китайскими коллегами открыли новый вид ископаемых цикадовых — Cretodorus noonoo, обитавший около 99 миллионов лет назад.

Крошечное насекомое, принадлежавшее к ранее неизвестному науке виду, попало в древесную смолу 99 миллионов лет назад. Смола затвердела и превратилась в янтарь, а сохранившаяся в нем окаменелость позволила группе исследователей из Школы зоологии и Музея естественной истории имени Штайнхардта идентифицировать и описать новый вид — Cretodorus noonoo (или Ну-Ну), пишет New Voice.

Наряду с описанием нового вида исследование раскрывает уникальную биологическую адаптацию, характерную для Ну-Ну и его близких родственников: необычайно длинный и гибкий ротовой аппарат, длина которого у Ну-Ну достигала почти двойной длины его тела. Исследователи полагают, что такое необычное строение позволяло насекомым добираться до источников пищи, скрытых глубоко в трещинах и щелях древесной коры и недоступных для насекомых с более жестким ротовым аппаратом.

Недавно описанный вид — Cretodorus noonoo

Фото: Dolev Fabrikant

Исследование было проведено Долевом Фабрикантом и доктором Леонидасом-Романосом Давраноглу из Школы зоологии, Факультета наук о жизни имени Вайза, Музея естественной истории имени Штайнхардта и Новой экологической школы Тель-Авивского университета в сотрудничестве с доктором Янчжэ Фу из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.

Палеонтологи исследовали окаменелости насекомых, относящихся к Neazoniidae — древнему семейству цикадовых, — включая 13 экземпляров, сохранившихся в янтаре из Мьянмы. У их современных родственников ротовой аппарат имеет структуру простой иглы, что позволяет им прокалывать растительные ткани и высасывать из них жидкость.

Однако у древних насекомых, ставших объектом исследования, были обнаружены необычайно удлиненные ротовые аппараты, поверхность которых была густо покрыта поперечными складками. С помощью микрокомпьютерной томографии высокого разрешения исследователи смогли реконструировать их внутреннюю структуру. Сканирование показало, что складки были не просто внешним украшением, а частью самой структуры. Вероятно, они придавали ротовым аппаратам гибкость, предотвращая их перегиб или разрушение — подобно гибкой соломинке для питья или гофрированному шлангу.

Дополнительные доказательства получены при изучении самих окаменелостей: у нескольких экземпляров ротовые аппараты сохранились в согнутом положении. Поскольку янтарь консервировал насекомых в том виде, в каком они попадали в смолу, исследователи рассматривают это как еще одно подтверждение того, что ротовые аппараты были гибкими и при жизни насекомых. Подобная структура не встречается у современных родственников этих насекомых, что указывает на существование древнего эволюционного решения, которое впоследствии исчезло.

Необычный внешний вид нового вида также подсказал его название: Cretodorus noonoo. Видовое название «Ну-Ну» было выбрано в честь пылесоса из детского телесериала «Телепузики», чей длинный гибкий шланг напоминает ротовой аппарат древнего насекомого.

Согласно объяснению, предложенному исследователями, эти насекомые специализировались на высасывании древесного сока. Их длинные гибкие ротовые аппараты могли изгибаться, проникая сквозь узкие трещины в коре и направляя колющие органы к глубоко расположенным проводящим тканям. На конце имелась еще одна необычная деталь: структура из двух желобчатых лопастей, которые, вероятно, раскрывались во время питания, помогая зафиксировать ротовой аппарат на стенках трещины — подобно стеновому анкеру, расширяющемуся внутри просверленного отверстия.

Открытие исследователей может иметь более широкое значение для нашего понимания лесов мелового периода. В это время у нескольких неродственных групп насекомых появились длинные или складчатые структуры для питания, что повышает вероятность того, что леса, богатые деревьями с толстой корой, создавали преимущества для насекомых, способных добираться до более глубоких тканей.

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