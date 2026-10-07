Лукашенко назвал возможного кандидата на свое место 25 7.10.2026, 11:36

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Хренину стоит насторожиться?

Александр Лукашенко 6 октября во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии под Минском заговорил о недавнем назначении в свою администрацию бывшего начальника Генштаба Павла Муравейко.

— Все смеялись. Бывшего начальника Генштаба назначил заместителем в администрацию. Пока. Может, он завтра президентом будет. Это же далеко играющая пластинка. Я посмотрю, как он уйдет от Хренина (министра обороны. — Прим. ред.) и объективно будет смотреть на эти вещи, которые у Хренина и у вас происходят. А он в этом отношении грамотный, — заявил Лукашенко, общаясь с участниками мероприятия.

Напомним, о назначении Муравейко стало известно в конце сентября. Как было заявлено, бывший начальник Генштаба на посту заместителя главы администрации Лукашенко будет контролировать ряд стратегических проектов, курировать работу помощников Лукашенко по регионам, а также заниматься обращениями граждан.

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