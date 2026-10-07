Дроны прорвали оборону армии РФ и поразили Снежнянский машиностроительный завод 7.10.2026, 8:11

Предприятие производит детали для российской авиации.

6 октября стало известно, что операторы беспилотников четвертого батальона 413-го полка СБС «Рейд» совместно с другими подразделениями ВСУ атаковали важный объект в Донецкой области.

Целью стал Снежнянский машиностроительный завод, на котором производятся детали (лопатки компрессоров и диски) для газотурбинных двигателей вертолетов и истребителей.

На видео в аккаунте «Рейда» в соцсети X можно заметить удар, нанесенный по заводу, а также вспыхнувший после этого пожар.

Снежное было оккупировано с 2014 года. Руководство предприятия «Мотор-Сич» с 20 декабря 2017 года потеряло контроль над управлением активами местного завода.

Издание ZN.UA писало о потере контроля над Снежнянским машиностроительным заводом еще 14 сентября 2014 года, утверждая, что с объекта в три смены вывозили в Санкт-Петербург уникальные штампы-лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин.

🔥 «Рейд» уразив завод, що працює на ворожий авіапром У вересні оператори 4 батальйону 413 полку СБС «Рейд» у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Сніжнянському машинобудівному заводу на окупованій території Донеччини. Це важливий об'єкт ворожого ВПК, що спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство працює на російську військову промисловість, виробляючи елементи двигунів літаків-штурмовиків та бойових вертольотів. 🔥 «РЕЙД»: Бити, а не нити! — РЕЙД | 413 полк СБС (@413_raid) October 6, 2026

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