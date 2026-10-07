закрыть
7 октября 2026, среда, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны прорвали оборону армии РФ и поразили Снежнянский машиностроительный завод

  • 7.10.2026, 8:11
Дроны прорвали оборону армии РФ и поразили Снежнянский машиностроительный завод

Предприятие производит детали для российской авиации.

6 октября стало известно, что операторы беспилотников четвертого батальона 413-го полка СБС «Рейд» совместно с другими подразделениями ВСУ атаковали важный объект в Донецкой области.

Целью стал Снежнянский машиностроительный завод, на котором производятся детали (лопатки компрессоров и диски) для газотурбинных двигателей вертолетов и истребителей.

На видео в аккаунте «Рейда» в соцсети X можно заметить удар, нанесенный по заводу, а также вспыхнувший после этого пожар.

Снежное было оккупировано с 2014 года. Руководство предприятия «Мотор-Сич» с 20 декабря 2017 года потеряло контроль над управлением активами местного завода.

Издание ZN.UA писало о потере контроля над Снежнянским машиностроительным заводом еще 14 сентября 2014 года, утверждая, что с объекта в три смены вывозили в Санкт-Петербург уникальные штампы-лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко