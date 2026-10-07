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Портников: Войну выиграют украинский солдат и беспилотник

  • 7.10.2026, 6:42
Портников: Войну выиграют украинский солдат и беспилотник

Политический аналитик назвал путь к поражению РФ.

Виталий Портников озвучил свое видение выхода из войны: «Мы четко понимаем, что Россия с самого начала борьбы с нашей страной делала ставку не на войну армии, а на уничтожение мирного населения, на его запугивание. Это очевидные вещи, о которых нужно помнить, когда мы говорим о путях поиска выхода из этой войны, то они достаточно простые. Они как раз связаны с необходимостью массированных ударов по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, других регионах РФ, с тотальным уничтожением нефтеперерабатывающей инфраструктуры России, когда речь идет не о 50%, а об отсутствии российской нефтепереработки как таковой».

Об этом политический аналитик рассказал на своем YouTube-канале.

«Выход из этой войны кроется в уничтожении военных предприятий Российской Федерации, в ударах по российской энергетике. Путин не может запугивать украинцев холодной зимой в ситуации, когда его собственным соотечественникам будет угрожать такая же непростая судьба. Как говорил Трамп Зеленскому, для танго нужны двое, но имеется в виду не только обоюдное участие в переговорах по завершению войны, которые, как мы видим, реальными результатами для Трампа не заканчиваются, но еще и участие в борьбе друг с другом», - высказал мнение Портников.

После этого публицист добавил: «Если одна страна хочет уничтожить инфраструктуру другой путем подлых ударов, которые мы наблюдаем и которые только усиливаются с каждым днем, когда Путин понимает, что его армия не достигнет успеха, то и инфраструктура другой страны не может быть неприкосновенной хотя бы потому, что эта инфраструктура работает на потребности бандитской российской армии».

«Войну может выиграть только украинский солдат и украинский беспилотник. Американский посредник и украинский демагог этой войны не выиграют. Они могут ее только с позором проиграть», - резюмировал журналист.

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