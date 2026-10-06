Украинские воины уничтожили редкую российскую технику 6.10.2026, 22:39

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Впервые за время полномасштабной войны.

Бойцы 3-й штурмовой бригады впервые за время полномасштабной войны уничтожили редкую технику РФ — транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Бук-М3.

Об этом подразделение сообщило в своих социальных сетях во вторник, 6 октября.

«Бойцы батальона беспилотных систем 3-й штурмовой бригады выследили и уничтожили транспортно-заряжающую машину, перевозившую боекомплект зенитных управляемых ракет для перезарядки ЗРК Бук-М3. Это стало единственным подтвержденным случаем поражения техники такой модификации», — отметили военные.

Удар нанесли операторы роты ударных крыльев взвода Skyfom на рубежах 3-го армейского корпуса.

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