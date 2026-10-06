Под Минском уже начали продавать новогодние ели
- 6.10.2026, 21:07
Что по ценам.
На «Экспобеле» можно купить елку в Новому году уже сейчас. Pristalica.by решила посмотреть, сколько стоят первые искусственные деревья на рынке.
Главные символы грядущих праздников мы нашли в 4 точках уличного рынка «Экспобел». Торговцы прямо перед нами доставали из коробок ярусы и расправляли пышные ветки деревьев, чтобы выставить на витрину и продемонстрировать их красоту покупателям. Все как один обещали пополнение ассортимента новыми моделями. Бюджетных вариантов из ПВХ пленки журналисты не нашли, в наличии были только литые добротные красавицы.
Сколько просят за классические ели
80 см — 150 руб.
1 м — от 150 до 210 руб.
1,3 м — от 200 руб.
1,6 м — от 300 руб.
1,9 м — от 400 руб.
2,2 м — 500 руб.
Трехметровое дерево весом 50 килограммов, самая дорогая и высокая елка из наличия, обойдется в 2500 рублей.
Цены на ели с эффектом инея
Если вы мечтаете увидеть дома белую заснеженную красавицу, будьте уверены, что ваш кошелек опустеет на 15–150 рублей больше. К слову, виды инея и снега бывают разными. Есть деликатное напыление, которое будто припудривает ветки, а есть реалистичное густое покрытие.
Что есть в наличии:
80 см — 165 руб.
1 м — 250 руб.
1,6 м — 450 руб.
Первый зимний декор
Декора для дома и улицы пока не слишком много, но выбор уже есть. Еловая лента длиной 2,7 метра обойдется в 65 рублей, более пышная с инеем и шишками стоит около 200. Веточки для декора продают по 15–20 рублей. Венки на двери стоят от 40 до 100 рублей.