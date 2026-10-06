Под Минском уже начали продавать новогодние ели 6.10.2026, 21:07

Что по ценам.

На «Экспобеле» можно купить елку в Новому году уже сейчас. Pristalica.by решила посмотреть, сколько стоят первые искусственные деревья на рынке.

Главные символы грядущих праздников мы нашли в 4 точках уличного рынка «Экспобел». Торговцы прямо перед нами доставали из коробок ярусы и расправляли пышные ветки деревьев, чтобы выставить на витрину и продемонстрировать их красоту покупателям. Все как один обещали пополнение ассортимента новыми моделями. Бюджетных вариантов из ПВХ пленки журналисты не нашли, в наличии были только литые добротные красавицы.

Сколько просят за классические ели

80 см — 150 руб.

1 м — от 150 до 210 руб.

1,3 м — от 200 руб.

1,6 м — от 300 руб.

1,9 м — от 400 руб.

2,2 м — 500 руб.

Трехметровое дерево весом 50 килограммов, самая дорогая и высокая елка из наличия, обойдется в 2500 рублей.

Цены на ели с эффектом инея

Если вы мечтаете увидеть дома белую заснеженную красавицу, будьте уверены, что ваш кошелек опустеет на 15–150 рублей больше. К слову, виды инея и снега бывают разными. Есть деликатное напыление, которое будто припудривает ветки, а есть реалистичное густое покрытие.

Что есть в наличии:

80 см — 165 руб.

1 м — 250 руб.

1,6 м — 450 руб.

Первый зимний декор

Декора для дома и улицы пока не слишком много, но выбор уже есть. Еловая лента длиной 2,7 метра обойдется в 65 рублей, более пышная с инеем и шишками стоит около 200. Веточки для декора продают по 15–20 рублей. Венки на двери стоят от 40 до 100 рублей.

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