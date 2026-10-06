Президент Болгарии проведет экстренное заседание совета нацбезопасности

Президент Болгарии проведет экстренное заседание совета нацбезопасности2
- 6.10.2026, 21:26
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Из-за атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море.
Президент Болгарии Илияна Йотова созвала на 7 октября экстренное заседание Консультативного совета по национальной безопасности после атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщает болгарский телеканал bTV со ссылкой на пресс-службу президента.
На встрече будут обсуждаться текущие риски и угрозы для морской безопасности и критической инфраструктуры Болгарии в связи с конфликтом на Украине.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее сообщил, что беспилотники атаковали два судна в болгарской экономической зоне Черного моря. Одно из них затонуло недалеко от города Бяла.
На борту второго судна, ходившего под флагом Палау, находились 18 человек. Двое тяжело пострадавших были доставлены в Варну, остальных 16 человек направили на морскую станцию.