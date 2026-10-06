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Президент Болгарии проведет экстренное заседание совета нацбезопасности

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  • 6.10.2026, 21:26
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Президент Болгарии проведет экстренное заседание совета нацбезопасности
Илияна Йотова
Фото: БТА/Архив

Из-за атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море.

Президент Болгарии Илияна Йотова созвала на 7 октября экстренное заседание Консультативного совета по национальной безопасности после атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщает болгарский телеканал bTV со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече будут обсуждаться текущие риски и угрозы для морской безопасности и критической инфраструктуры Болгарии в связи с конфликтом на Украине.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее сообщил, что беспилотники атаковали два судна в болгарской экономической зоне Черного моря. Одно из них затонуло недалеко от города Бяла.

На борту второго судна, ходившего под флагом Палау, находились 18 человек. Двое тяжело пострадавших были доставлены в Варну, остальных 16 человек направили на морскую станцию.

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