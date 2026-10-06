Всемирный банк сдвинул прогноз по окончанию войны в Украине 1 6.10.2026, 21:50

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В предыдущем прогнозе говорилось, что активные боевые действия завершатся к концу 2026 года.

Всемирный банк представил доклад по экономике Европы, в котором прогноз сделан с учетом продолжения военных действий РФ в Украине. Документ опубликован на сайте организации.

«Восстановление Украины будет намного слабее, чем прогнозировалось ранее, поскольку в настоящее время предполагается, что активные боевые действия будут продолжаться в 2027 году», — сказано в докладе.

При этом в 2027 году Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины до 1,5%, а в 2028 — до 3%.

Весной Всемирный банк допускал, что российско-украинская война завершится к концу 2026 года, вследствие чего экономика Украины будет расти на 4% в 2027 году и 4,5% в 2028-м, говорилось в прогнозе.

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