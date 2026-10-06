«Потом узнала, что этот жакет стоит 75 тысяч евро»1
- 6.10.2026, 21:37
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Белорусская супермодель рассказала правду про работу с Джорджо Армани.
Уроженка белорусского города Борисова супермодель Евгения Катова рассказала о своем многолетнем опыте работы с легендой мировой моды Джорджо Армани, пишет КП.
Евгения Катова – белорусская модель, сногсшибательная карьера которой иногда кажется сказкой. Шутка ли, но Евгения в свое время была музой Доменико Дольче со Стефано Габбана, неоднократно участвовала в показах Moschino, Elie Saab, Marc Jacobs, Bottega Veneta. Впрочем, отдельная страница невероятной успешной карьеры белорусской модели связана с легендарным кутюрье Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года на 92 году жизни.
Спустя год после его ухода у себя в соцсети Евгения рассказала: она посетила премьеру фильма «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды».
«Вспоминая Мистера Армани (в моем случае не прослезиться невозможно) Перед показом фильма я сказала пару слов о прошлом, связанном с ним, а уже в темноте зала, глядя на экран, мысленно вернулась в то потрясающее время. Нахлынуло столько всего…наши примерки, показы, веселые мейкап-тесты и смешные истории на бэке. Always in my heart», - написала белорусская красавица.
Ну а в сторис своего аккаунта Евгения Катова поделилась и еще несколькими приятными воспоминаниями. Так, как оказалось, в закулисье шоу Армани всегда царила атмосфера невероятной заботы – ее своими руками творил сам маэстро моды.
«Отличительная черта его показов в том, что там всегда была куча еды! Вкуснейший кофе, свежие фрукты, пицца, салаты. Нас всегда очень вкусно кормили и обязательной наливали бокал игристого перед выходом», - призналась Женя.
Кто-то поинтересовался у нее: а какой лук от Армани, который она демонстрировала на подиуме, ее самый любимый. Евгения показала вот такую фотографию с показа.
«Пиджак ручной работы с камнями Svarovski за 75 тысяч (это мне потом сказали). Это самый просматриваемый рилс в профиле Армани – около 20 миллионов просмотров», - написала Евгения.
Кто-то из поклонниц попросил у нее совета: как 18-летней девушке сделать успешную карьеру?
«Универ и совмещайте приятное с полезным», - лаконично подчеркнула Евгения важность получения образования.
- Жалеете ли вы о завершении модельной карьеры? - поинтересовались у нее напоследок.
- Я еще не закончила, - ответила Евгения и была такова.