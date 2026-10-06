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Джокович выиграл 102-й титул ATP в карьере

  • 6.10.2026, 22:03
Джокович выиграл 102-й титул ATP в карьере
Новак Джокович
Фото: Getty Images

В Пекине сербский теннисист взял свой седьмой титул.

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине.

В финале Джокович встречался с Алексом де Минором, девятой ракеткой мира. Серб выиграл первый сет 7:6 (7:3), а во втором австралиец отказался от продолжения борьбы, взяв первый гейм. После первого сета оба теннисиста брали медицинский тайм-аут.

Джокович выиграл свой 102-й титул ATP в одиночном разряде (146 финалов) и первый с ноября 2025 года (Афины). Больше титулов только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович выиграл на этом турнире все 34 матча за карьеру. В Пекине он взял свой седьмой титул (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2026), в этом году серб выступал тут впервые за 11 лет.

Благодаря успешному выступлению в Пекине 39-летний Джокович вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Серб стал самым возрастным игроком, вышедшим в финал турнира категории ATP 500; он превзошел достижение Федерера, который в 2019 году дошел до финала в Базеле и обыграл там де Минора (6:2, 6:2). Для Джоковича это был первый финал турнира ATP за пределами топ-10 рейтинга с момента Уимблдона 2018 года, когда он обыграл в решающем матче Кевина Андерсона из ЮАР.

Победитель турнира в Пекине получит $764,75 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисту достанутся $411,48 тыс. и 330 очков.

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