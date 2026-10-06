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Белорусы – россиянам: Куда поедете, когда мы в ЕС вступим?

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  • 6.10.2026, 21:18
  • 7,684
Белорусы – россиянам: Куда поедете, когда мы в ЕС вступим?

«Фанат СК Беларуси» решил переехать в Минск.

Россиянин vase4ka33, который решил сменить место жительства спросил в Threads о том, будет ли ему комфортно в нашей стране.

«Жители Беларуси, подскажите, есть какие-то законы в вашей стране, которые сильно отличаются от России, — пишет он. — Рассматриваю вашу страну для переезда и не понимаю, было бы мне там комфортно находиться или нет.

Знаю, что люди клевые, добрые и отзывчивые. Поэтому интересует медицина, особенности оформления документов, есть ли что—то типа МФЦ и госуслуг, штрафы ГИБДД? Налог на тунеядство? Частные медклиники?

Кстати, я фанат тиктока Следственного комитета РБ. Шикарные ребята».

Белорусы задали россиянину несколько вопросов и дали полезные советы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Куда поедете, когда мы в ЕС вступим? Лучше сразу решить и этот вопрос, ведь недолго нам с вами в одном союзном г... жить.

— Не надо нас рассматривать для переезда, а то потом покажется, что русских притесняют и позовут освобождать. Не дай бог!

— В Малую Токмачку езжайте. Для кого освобождали?

— Нечего к нам ехать, в Северную Корею лучше.

— Крым чей?

— Беларусь — худший вариант для эмиграции. Рассмотрите лучше КНДР, Эритрею, ЛНР и ДНР.

— Мы здесь за свои деньги все построили, окультурили, сделали красиво, а они теперь к нам на все готовое. А может у себя там порядок наведете и будете жить и радоваться?

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