В Беларуси появился онлайн-калькулятор стоимости квартир 6 6.10.2026, 17:20

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Расчет делают на основе данных о реальных сделках.

В Беларуси заработал бесплатный онлайн-сервис, который позволяет узнать ориентировочную рыночную стоимость квартиры в Минске и областных центрах. Его запустило Национальное кадастровое агентство.

Для расчета достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные характеристики система частично определяет автоматически и формирует аналитический отчет со стоимостью квартиры.

В основе модели – данные о более чем 175 тыс. реальных сделок с жильем, зарегистрированных с 2018 года. То есть сервис ориентируется не на цены из объявлений, а на фактическую стоимость проданных квартир.

При расчете учитывается более 15 параметров. Среди них – местоположение дома, этаж, площадь квартиры, материал стен, год ввода здания, микрорайон, транспортная доступность, близость метро и другие характеристики.

По данным Госкомимущества, средняя погрешность модели составляет 5,59% для Минска и 6,53% для областных центров.

Изначально сервис работал только для столицы и был обучен примерно на 90 тыс. сделок. Летом 2026 года его расширили на все областные центры, а объем данных увеличили.

Пользоваться сервисом можно бесплатно, однако действует ограничение – не более 10 запросов в сутки.

При этом в Госкомимуществе отдельно предупреждают: автоматический расчет не заменяет независимую оценку недвижимости. Его результат следует рассматривать как ориентир для продавца или покупателя.

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