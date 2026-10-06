В Сухопутных войсках ВСУ создали Дроновые силы 1 6.10.2026, 17:16

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Фото: Getty Images

Кто их возглавил.

В Сухопутных войсках Украины тоже появились собственные дроновые силы. Они будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений под руководством полковника Андрея Остапенко. Об этом сообщает «Укринформ».

В командовании Сухопутных войск ВСУ создали управление беспилотных систем, во главе которого стал полковник Андрей Остапенко. Оно будет заниматься рекрутингом бойцов, развитием беспилотной составляющей Сухопутных войск и подготовкой подчиненных подразделений.

Остапенко пояснил, что Дроновые силы не являются отдельным видом или родом войск. Это внутренний бренд сухопутки, в рамках которого будут развиваться беспилотные системы общевойсковых бригад, подразделения беспилотников корпусного уровня и наземные роботизированные комплексы. Дублирования функций других родов войск, по его словам, нет. «Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений», — сказал он.

По словам полковника, подразделения Дроновых сил задействованы как в оборонительных, так и в наступательных операциях, а также выполняют логистические задачи и задачи поддержки. «Лозунг наших Дроновых сил — "На земле, в воздухе, повсюду". Именно он отражает нашу глубокую интегрированность в Сухопутные войска», — отметил Остапенко.

Сейчас в Сухопутных войсках выстроена сквозная вертикаль беспилотных подразделений: в каждом батальоне есть рота БпС, в каждой бригаде — батальон БпС, а в каждом корпусе — полк БпС.

Участники мероприятия подчеркнули, что Дроновые силы Сухопутных войск являются полностью интегрированной ежедневной боевой составляющей подразделений. «Это сохранение жизни наших бойцов, мгновенное принятие решений и абсолютное технологическое преимущество на каждом метре фронта. Сухопутные войска создают новый стандарт современной войны, который сейчас заимствует весь мир», — говорилось на пресс-конференции.

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