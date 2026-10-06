Лукашисты готовят новый закон о гражданской обороне 1 6.10.2026, 17:09

1,902

Иллюстративное фото

Власти хотят объединить штабы и комиссии на всех уровнях.

В Беларуси готовят новую систему гражданской обороны. Ее намерены прописать в законе «О гражданской обороне», который сейчас обсуждается в экспертном совете при Совете Республики.

О документе пока известно немного. Власти заявляют о создании «единой национальной системы гражданской обороны», которая должна объединить механизмы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «как в мирное, так и в военное время».

Частью новой структуры станет «институт руководителей гражданской обороны». Возглавить систему должен премьер-министр. Сейчас этот пост занимает Александр Турчин.

На уровне областей и районов планируют создать единые штабы и комиссии. Как именно они будут работать и какие полномочия получат, не раскрывается.

Необходимость нового закона в экспертном совете объясняют «современными вызовами». Чиновники утверждают, что новая система позволит «оптимизировать государственные ресурсы» и повысить уровень защищенности населения.

Сейчас чиновники уже задействованы сразу в нескольких военных и полувоенных системах, включая территориальную оборону и народное ополчение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com