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Юрий Фельштинский: Свержение Лукашенко — вопрос часов или дней

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  • 6.10.2026, 17:26
  • 15,068
Юрий Фельштинский: Свержение Лукашенко — вопрос часов или дней
Юрий Фельштинский
Фото: charter97.org

С освобождения Беларуси начнется поражение России.

Может ли Беларусь получить шанс на быстрый исторический рывок к свободе в случае поражения России или острого кризиса в Москве? Об этом известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский рассказал в интервью YouTube-каналу «Радыё Рацыя».

По словам историка, Россия так и не смогла пустить глубокие корни в Беларуси:

Последняя моя книга посвящена Беларуси . Она вышла на нескольких языках, и вот буквально сегодня вышла на английском. Она называется «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Смена режима в Беларуси, в случае военного вторжения в Беларусь, — это двухнедельный вопрос. Просто двухнедельный вопрос. Россия, безусловно, использует Беларусь как плацдарм и планирует использовать ее как плацдарм. Лукашенко, безусловно, зависимый политик. В Беларуси классическая диктатура, в отличие от России. В РФ правит корпорация чекистов. Это совсем другая система управления. А в Беларуси мы говорим о классической диктатуре.

Свержение Лукашенко — это действительно вопрос часов или дней. На самом деле Россия пустить корни в Беларуси не смогла и не сможет. С другой стороны, Европа не может быть в безопасности, пока Беларусью управляет пророссийский диктатор. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять: Беларусь всегда будет плацдармом для российского вторжения в Европу.

Если Россия теряет Беларусь, она на самом деле проигрывает войну против Украины. Это очень важный момент, потому что сегодня, возможно, не все так смотрят на Беларусь и ее значение.

Подчеркиваю: если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения сухопутной армии в Европу, Россия проигрывает войну в Украине. Потому что война в Украине в 2022 году была запланирована как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, а дальше Россия уже планировала двинуться в Европу, снова используя Беларусь как плацдарм для вторжения.

Если Россия теряет Беларусь, если Беларусь становится демократической, если вступает в Евросоюз, а затем еще и в НАТО, то на самом деле Россия проигрывает битву за Европу. Она остается в изоляции. Но это то, куда загнал Россию Путин. Оставляет своим союзником Китай — но это опять же то, куда загнал Россию Путин. Для Европы Россия уже не сможет представлять прежней опасности.Но для этого нужно свергнуть Лукашенко в Беларуси. В отличие от свержения Путина в России, это достаточно быстрый проект.

В Украине, и это не секрет, воюет довольно много белорусов на украинской стороне, в составе ВСУ. Если будет принято политическое решение о смене режима в Беларуси, то формирование белорусских освободительных частей из числа белорусов, воюющих в ВСУ, — вопрос очень короткого времени. Сами белорусы ставили этот вопрос, начиная с 2022 года.

На самом деле именно с Беларуси по смыслу должна начаться цепочка, которая затем будет названа поражением России в этой войне. Такие прецеденты были. Освобождение Германии от нацизма началось не с высадки союзников в Германии. Бои за Германию были последними в этой цепочке. Сначала были освобождены все оккупированные территории.

Так что начало этой битвы с освобождения Беларуси от российской оккупации — это тоже вещь достаточно очевидная.

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства Amazon.

Украинское издание — Yakaboo.

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