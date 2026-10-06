Ученые приблизились к расшифровке самой загадочной книги в мире

Ученые приблизились к расшифровке самой загадочной книги в мире1
- 6.10.2026, 12:53
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Ее не могут расшифровать больше века.
Знаменитый манускрипт Войнича — средневековую рукопись, написанную неизвестным алфавитом, — не могут расшифровать больше века в том числе потому, что ее страницы были переплетены в неправильном порядке еще в XV веке. К такому выводу пришли исследователь Колин Лейфилд и палеограф Лиза Фейгин Дэвис. Работа опубликована в журнале Digital Medievalist.
Пергамент рукописи, хранящейся в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, датируется радиоуглеродным методом 1404-1438 годами. Изначально, как установили авторы, листы существовали в виде отдельных сложенных пополам двойных листов — «сингулионов». Позже, в середине—конце XV века, их заново сшили во вложенные друг в друга тетради, и при этом исходная последовательность нарушилась. В результате текст и иллюстрации на протяжении пяти столетий читали в неверном порядке — что отчасти объясняет, почему все попытки дешифровки раз за разом проваливались.
Чтобы восстановить первоначальную последовательность, исследователи применили латентно-семантический анализ — метод, который выявляет сходство текстовых фрагментов на разных страницах и позволяет предположить, какие листы изначально стояли рядом. Помимо этого, ученые опирались на инструментальный анализ чернил и пометок на полях, а также на расположение водяных разводов, по которым можно судить о том, как двойные листы были вложены друг в друга.
Дэвис отмечает, что распространенный образ рукописи как творения одного «безумного гения» материальными данными не подтверждается. «Многим хотелось, чтобы манускрипт Войнича создал один сумасшедший гений. На деле же данные говорят о более коллективном объекте», — заявила исследовательница.
Вывод о неправильном переплете важен потому, что большинство попыток дешифровки исходят из нынешнего порядка страниц: если он нарушен, то и статистика повторяющихся сочетаний символов, и связь текста с рисунками растений, астрономических схем и человеческих фигур могли годами вводить исследователей в заблуждение. Авторы рассчитывают, что восстановленная последовательность листов даст более осмысленный материал тем, кто продолжает попытки прочитать текст, а код и данные обещают выложить в открытый доступ.