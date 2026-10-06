Житель Гродно похвастался гигантской тыквой 6.10.2026, 13:44

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Белорус делал все «не как в умных статьях».

Сезон сбора урожая все еще впечатляет рекордами. В этот раз своим достижением похвастался житель Гродно. Мужчина сумел вырастить на участке гигантскую тыкву весом около 150 килограммов.

Как рассказал владелец участка, тыквы на даче было решено высадить в начале сезона. Причем использовал мужчина самые обычные семена. Так что такого результата — почти 150 килограмм — никто не ожидал.

«Поздно, правда, опылил. Да и ухаживал не так, как пишут в умных статьях. Если бы делал все как положено, то, думаю, результат был бы лучше», — цитирует слова дачника издание Newgrodno.by.

Что делать с урожаем, гродненец еще не решил. Так что пока тыква скорее является поводом для гордости, причем не единственным. На соседней грядке подрастает 50-килограммовая «соседка».

К слову, обе тыквы пока не сорваны (для подсчета веса используется отдельная система), так что в теории урожай может стать еще тяжелее.

«Тыквенными» рекордами дачники хвастаются не впервые. Так, два года назад Роман из Ратомки вырастил тыкву весом плюс-минус 315 килограммов, а в прошлом году 230-килограммовую рекордсменку показали в Бресте.

Если вы тоже готовы похвастаться впечатляющими экземплярами с огорода, присылайте фото в наш чат-бот.

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