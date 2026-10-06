На руке Лукашенко заметили часы из золота и крокодиловой кожи 6.10.2026, 6:31

Речь идет о коллекционной модели Patek Philippe.

Диктатор Александр Лукашенко постоянно демонстрирует образ «простого человека из народа», однако некоторые детали его образа показывают совсем другую картину.

Как пишет «Телеграф», на некоторых фото на правой руке Лукашенко можно увидеть дорогие швейцарские часы. Это модель Patek Philippe Calatrava 5120J с корпусом из 18-каратного желтого золота.

Фото: Reuters

Часы имеют довольно простой вид: на циферблате – римские цифры, секундной стрелки нет, а ремешок сделан из крокодиловой кожи. В то же время цена аксессуара совсем не «простая и народная».

patekmonger.com

Patek Philippe – один из самых известных швейцарских брендов роскошных часов. Модель Calatrava 5120J сейчас является коллекционной. Её стоимость на рынке может составлять около 20 тысяч евро.

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