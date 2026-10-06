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В Индии вспыхнули новые протесты против Моди

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  • 6.10.2026, 13:54
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В Индии вспыхнули новые протесты против Моди
Фото: Getty Images

У 130 миллионов человек забрали право голоса.

В Индии избирательные списки подверглись масштабной проверке, в результате которой из них уже исключили более 130 миллионов человек. На фоне этого в стране возобновляются протесты, а оппозиция обвиняет правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке лишить права голоса неугодные ему группы населения, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Проверка официально проводится для удаления дубликатов и ошибочных записей. Однако десятки миллионов избирателей были отмечены алгоритмами из-за несоответствий в документах. Некоторые люди, которых система признала умершими, пытаются доказать, что они живы.

Особое беспокойство вызывает положение мусульман, которых в Индии около 200 миллионов. Критики утверждают, что они непропорционально часто попадают под исключение из списков.

«Сердце нашей демократии — право голоса — находится под серьезной угрозой», — заявил бывший судья Верховного суда Индии Рохинтон Нариман.

В одном из штатов почти 9 миллионов человек исключили из списков перед выборами, на которых партия Моди впервые получила большинство. При этом в десятках избирательных округов число удаленных избирателей превышало разницу голосов между победителем и его соперником.

Бывший член избирательной комиссии Ашок Лаваса считает, что подход властей принципиально изменился. Раньше государство само проверяло списки и стремилось включить в них всех граждан. Теперь людям приходится самостоятельно доказывать свое право голосовать.

Протестующие требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара. Оппозиция считает, что действия комиссии могут надолго изменить расстановку сил в крупнейшей демократии мира.

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