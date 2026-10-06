США собирают в Польше тайную встречу по НАТО 5 6.10.2026, 14:26

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Для обсуждения будущего Альянса.

Представители семи стран НАТО в ближайшие недели соберутся в Польше по инициативе Соединенных Штатов. Вашингтон хочет обсудить будущее Альянса и дальнейшее распределение ответственности за его безопасность.

Как сообщает Polsat News, информацию о подготовке встречи подтвердили польские правительственные источники.

К переговорам пригласили представителей руководства оборонных ведомств семи государств так называемой Бергенской группы — Германии, Норвегии, Швеции, США, Финляндии, Нидерландов и Польши.

Инициатором встречи выступил Вашингтон. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет дальнейшее распределение ответственности за безопасность НАТО.

Переговоры должны пройти на уровне, аналогичном предыдущей встрече такого формата в Бергене, где участвовали, в частности, заместители министров обороны и начальники штабов.

В Польше основную роль в переговорах должны сыграть заместители министров, ответственные за оборонную политику. Американскую сторону будет представлять заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

В то же время состав участников встречи вызвал дискуссии, поскольку на неё не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии.

По данным СМИ, узкий формат переговоров должен использоваться для подготовки предложений, которые в дальнейшем смогут обсудить все государства-члены НАТО.

Польский евродепутат Адам Белан отметил, что в рамках НАТО существует много подобных форматов консультаций.

«Таких различных форматов в рамках НАТО множество, и встреч, например, во время министерских или президентских встреч в формате НАТО, также происходит очень, очень много, ведь мы знаем, что НАТО сейчас очень часто подвергается испытаниям со стороны россиян», — сказал он.

Ранее о подготовке встречи сообщало Politico. Издание обращало внимание на то, что ряд европейских членов НАТО, которые тратят значительные средства на оборону и являются союзниками США, не получили приглашения на переговоры под эгидой Пентагона.

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