Из Беларуси в Египет теперь можно улететь только из Минска 6.10.2026, 14:35

Чартерные рейсы в Египет из Гомеля и Могилева отменяют.

Изначально эти полеты анонсировали как круглогодичные, но из расписания гомельского аэропорта все запланированные рейсы уже исчезли. Из Могилева последний в этом году рейс «Белавиа» вылетит 24 октября, а обратно туристы вернутся уже в Минск. Еще летом отменили рейсы из Бреста в Шарм-эш-Шейх.

Журналисты Onliner обратились за комментарием в туристическую компанию «Интерсити». Там подтвердили, что все чартеры перенесли в Минск, и объяснили это необходимостью обеспечить безопасное и стабильное выполнение рейсов. «При планировании полетной программы на этот период учитываются особенности зимней навигации, метеорологические условия, а также ограничения на использование отдельных воздушных пространств и запасных аэродромов», — рассказали в компании. Там же пообещали, что летом рейсы вернутся в белорусские регионы.

Туристам предлагают три варианта. Можно вылететь из Национального аэропорта Минск с сохранением первоначальной стоимости тура, при этом даты вылета не меняются. Можно выбрать другое направление из предложений туроператора. Либо отказаться от поездки и получить полный возврат денег в порядке, предусмотренном белорусским законодательством.

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