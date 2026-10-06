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Почти 1800 дронов и ракет: Москва заявила о рекордной с начала войны атаке Украины

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  • 6.10.2026, 18:41
  • 10,916
Почти 1800 дронов и ракет: Москва заявила о рекордной с начала войны атаке Украины

Такого по мощности удара еще не было.

Украина за последние сутки могла применить против РФ рекордное количество беспилотников и ракет с начала полномасштабной войны. По данным Минобороны РФ, российская ПВО якобы перехватила 1750 дронов самолетного типа и 17 крылатых ракет «Фламинго», пишет Dialog.UA.

Также оккупанты сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и реактивного снаряда HIMARS.

Предыдущий заявленный рекорд по количеству украинских дронов был зафиксирован 18 августа, когда российская сторона сообщала о 1671 беспилотнике над 15 регионами, оккупированным Крымом, а также Азовским и Черным морями.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 октября атакам подверглись 11 регионов РФ, Крым и цели в Азовском море.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столицы летели около 650 дронов, из которых 105 якобы были уничтожены на подлете к городу.

Позже он заявил о перехвате еще 68 беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении за ночь 185 БПЛА в 16 муниципалитетах.

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