Белоруска нашла «лесную сказку» в 10 минутах езды от Минска 1 6.10.2026, 14:14

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Фото: olga_shaidulina

Кадры невероятного утра под столицей.

Минчанка olga_shaidulina поделилась в Threads атмосферными снимками, аделанными недалеко от Заславля, в 10 минутах езды от МКАД.

«Решила сегодня встретить рассвет совсем недалеко от дома, — пишет она. — И знаете, до сих пор не верится, что буквально в 5–10 минутах от привычного ритма можно увидеть совсем другую жизнь. Настоящий другой мир со своим спокойствием, туманом и лесной сказкой. Невероятное утро!»

Фото: olga_shaidulina

Фото: olga_shaidulina

Пользователи оценили фотографии. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Как же красиво рано утром. Жаль, что я никогда добровольно этого не увижу.

— Как красиво у вас совсем недалеко от дома!

— Боги, как это красиво! До замирания внутри!

— Спасибо огромное за эти эмоции! У меня у самой в тот момент дыхание перехватывало от этой тишины и света.

— Понимаю, что это косули, но все равно вспоминается книга Зальтена «Бемби», уже второй раз за день.

Фото: olga_shaidulina

Фото: olga_shaidulina

Фото: olga_shaidulina

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