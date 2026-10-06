Белоруска нашла «лесную сказку» в 10 минутах езды от Минска

Белоруска нашла «лесную сказку» в 10 минутах езды от Минска1
- 6.10.2026, 14:14
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Кадры невероятного утра под столицей.
Минчанка olga_shaidulina поделилась в Threads атмосферными снимками, аделанными недалеко от Заславля, в 10 минутах езды от МКАД.
«Решила сегодня встретить рассвет совсем недалеко от дома, — пишет она. — И знаете, до сих пор не верится, что буквально в 5–10 минутах от привычного ритма можно увидеть совсем другую жизнь. Настоящий другой мир со своим спокойствием, туманом и лесной сказкой. Невероятное утро!»
Пользователи оценили фотографии. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Как же красиво рано утром. Жаль, что я никогда добровольно этого не увижу.
— Как красиво у вас совсем недалеко от дома!
— Боги, как это красиво! До замирания внутри!
— Спасибо огромное за эти эмоции! У меня у самой в тот момент дыхание перехватывало от этой тишины и света.
— Понимаю, что это косули, но все равно вспоминается книга Зальтена «Бемби», уже второй раз за день.