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Веселый электромобиль Renault удивил стеклянной крышей

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  • 6.10.2026, 13:50
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Веселый электромобиль Renault удивил стеклянной крышей
Фото: Renault

Многослойное стекло блокирует 99,9% ультрафиолетового излучения.

Renault нашла способ сделать новый электрический Twingo еще более необычным. Французская компания представила панорамную стеклянную крышу Twingobay, выполненную в форме огромного овала, напоминающего яйцо, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Площадь стекла составляет 0,7 квадратного метра. Оно пропускает больше естественного света в небольшой салон, благодаря чему автомобиль кажется просторнее.

«Название совершенно нелепое, что для такого харизматичного маленького автомобиля вполне уместно», — шутит издание.

В отличие от некоторых старых Twingo, у которых была сдвижная тканевая крыша, новая панорамная панель не открывается. Renault утверждает, что специальное многослойное стекло отсекает 99,9% ультрафиолетового излучения и большую часть инфракрасного.

Отдельной солнцезащитной шторки у Twingobay нет. По мнению Renault, благодаря конструкции стекла она не понадобится.

При этом необычная опция не слишком сильно ударит по кошельку. В зависимости от страны она будет стоить от 550 до 600 евро.

«Большая стеклянная крыша не сделает Twingo физически больше, но салон должен казаться значительно просторнее», — отмечает Motor1.

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