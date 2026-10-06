«Долой царя!»: Кремль запаниковал из-за протеста 12 Анастасия Норицина, «24 канал»

6.10.2026, 19:54

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Путин боится даже карманных коммунистов.

В столице страны-агрессора произошло показательное событие, которое идеально иллюстрирует степень паники и паранойи в Кремле. Коммунистическая партия Зюганова годами лижет кремлевские ботинки, голосует за все людоедские законы и поддерживает войну против Украины. Но стоило карманным «красным» выйти на согласованную акцию в центре Москвы, как выяснилось: подконтрольный цирк больше не гарантирует защиты от карателей.

Формально митинг КПРФ в Москве собрал около двух тысяч человек. Однако вместо стерильного советского нафталина над толпой вдруг раздались лозунги, от которых у бункерного диктатора случился нервный тик. Молодежь начала кричать: «Долой царя!», «Нет политическим репрессиям» и требовала свободы для политзаключенных.

Реакция режима была мгновенной и рефлекторной: в толпу загнали омоновцев, которые начали жестко задерживать митингующих. Итог – более 65 задержанных.

Когда одна женщина попыталась заступиться за парня, силовики рявкнули: «Аташла отсюда». Это самые массовые задержания на акциях КПРФ с начала полномасштабного вторжения.

Ястребы, которых не спасли автозаки

Абсурд ситуации заключается в том, что коммунисты вышли с транспарантами о «разгроме украинского нацизма», пытаясь показать себя еще большими ястребами, чем Путин. Но путинской системе наплевать на твое шестерение, если ты вышел на улицу не по распоряжению мэрии. Если ты хоть шепотом требуешь свободы – ты уже автоматически враг.

Пропагандистские ресурсы вроде ТАСС или шоу Соловьева и Скабеевой об этих задержаниях не сказали ни слова. Режим смертельно боится показывать, что в столице кто-то вообще осмеливается выкрикивать «Долой царя!».

Расследования доказывают: КПРФ и другие «оппозиционные» партии годами питаются из того же кошелька, что и «Единая Россия» – через НКО «Митаком». Путин сам платит за создание фальшивой оппозиции и выделяет ей места в Госдуме. Но когда рядовые сторонники этих псевдопартий выходят на улицу, на них мгновенно набрасываются Росгвардия и ФСБ.

Парад трусости по всей России

Паника охватила и другие регионы. Протесты против фальсификации выборов планировались в Петербурге, Казани, Перми, Ижевске и Тюмени. И что же сделали «уверенные в себе» власти? Устроили парад трусости, отклоняя заявки под предлогом «ковидных ограничений», о которых вспоминают только тогда, когда нужно запретить антивластное собрание.

Единственным местом, где состоялась массовая акция, стал Сыктывкар, где сотня человек вышла против Кремля. В других городах силовики задерживали россиян даже за единичные пикеты.

Сами же россияне во время опросов жалуются, что устали от войны, но на вопрос о митингах демонстрируют эталонную трусость: «Мы бы пошли, если бы это было абсолютно безопасно».

И они сами виноваты в том, что митинги в России невозможны. Потому что россияне годами терпели убийства соседей и смирялись после каждой кражи голосов. Они не выходили на улицы тогда, когда сажали за решетку или убивали оппозиционеров. Общество способно разве что шептаться на кухнях, ожидая, что кто-то сменит режим за них.

Хрупкий режим в предчувствии взрыва

Наиболее показательным является поведение самого Кремля. Путин боится собственной тени. Он в панике опасается повторения бунта Пригожина или синхронных региональных протестов, когда силовиков просто не хватит на все города.

Режим настолько хрупок, что даже крик нескольких молодых людей заставляет перекрывать кварталы и гонять автозаки. Дно репрессий пробито: омоновцы избивают дубинками уже и тех, кто поддерживает войну. И когда внутренняя стабильность трещит по швам, у диктатора остается единственный аргумент – усиливать террор против Украины, чтобы нарисовать виртуальную «победу» для собственного запуганного народа.

Анастасия Норицина, «24 канал»

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