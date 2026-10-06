Белорус нашел под Несвижем «саксонскую деревню»6
- 6.10.2026, 15:08
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Она основана в 1562 году.
Пользователь Threads pawiels рассказал о необычном населенном пункте, расположенном на юго-западе Минской области.
«В Несвижском районе есть деревня с прикольным названием Саска Липка, - пишет он. - В деревне моей бабушки Великая Липа называли жителей Саской Липки «саскаўцы».
Когда был в Варшаве, случайно оказался в парке Ogród Saski. Оказалось, что Saski - это буквально «саксонский» по-польски. Так вот, в Беларуси есть деревня под названием Саксонская Липка, и там живут саксонцы.
Саска Липка известна с 1562 года».
Историки отмечают, что представители Саксонской династии, из-за которой на территории бывшей Речи Посполитой появились соответствующие топонимы, были Великими князьями Литовскими с 1697 по 1763 год, с перерывами. Тем не менее, известны и более ранние случаи переселения жителей немецких земель на территорию современной Беларуси.
Другой вариант происхождения названия деревни – от фамилии Сачкевичей, которые владели землями возле Несвижа.