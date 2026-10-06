В Минске в закрытом режиме судят католического священника 3 6.10.2026, 15:32

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ксендз Анатолий Парахневич

Фото: Katolik.life

В заключении он провел уже 200 дней.

Суд в Минске рассматривает уголовное дело настоятеля прихода в Ольковичах Вилейского района ксендза Анатолия Парахневича, пишет Katolik.life со ссылкой на информацию, полученную от верующих.

Процесс проходит в закрытом режиме. Официальные источники об уголовном преследовании Анатолия Парахневича не сообщали.

По информации Katolik.life, священника задержали в середине марта. Он провел в заключении свыше 200 дней. За это время ксендз отметил свое 66-летие и 31-ю годовщину священнического рукоположения.

Источник сообщил Katolik.life, что Анатолия Парахневича содержат в СИЗО КГБ.

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