В Беларуси заработали новые правила по частным домам 5 6.10.2026, 15:24

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иллюстративное фото

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Они затронут многих владельцев.

В Беларуси заработали новые правила, касающиеся частных домов, заметил Realt. Постановление Министерства архитектуры и строительства №70 уже опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новой редакции документа, дом нельзя строить ближе трех метров к границе соседнего участка, а хозпостройки — ближе двух метров.

Такое правило существует давно, но теперь из него убрали важную оговорку. Раньше было уточнение, что владельцы смежных участков могут договориться, и тогда строить можно было на любом расстоянии. Теперь такой возможности нет.

Несмотря на ужесточение правил, с уже существующими близко стоящими домами и хозпостройками ничего делать не нужно.

Тем не менее реконструировать их можно только в пределах существующей площади и габаритов.

Расширяться по-прежнему можно, но не в сторону соседского участка. Проще говоря, пристраивать что-то со стороны соседа или двигать стену ближе к забору теперь нельзя ни при каких условиях.

Также появится рассрочка для тех, кто хочет легализовать самовольно занятый земельный участок.

Но часть суммы все равно придется внести сразу, и она не должна быть меньше 25% полной стоимости.

Постановление о порядке предоставления рассрочки подписал премьер-министр. Чтобы ее получить, нужно подать заявление в местные органы власти.

«[Его может подать. — прим.] заинтересованное лицо отдельно от заявления о предоставлении самовольно занятого участка, но до принятия решения о легализации», — уточнили в Совмине.

Размер части платы за право легализации определяет исполком, но сумма не может быть меньше 25% всего долга.

Есть и ограничение по времени: рассрочка не может быть дольше пяти лет.

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