Лукашенко выдал свой страх перед дронами 12 6.10.2026, 11:03

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Диктатор требует от ученых их «обнулить».

Лукашенко в очередной раз вернулся к теме, которая, похоже, не отпускает его уже несколько месяцев, и потребовал от белорусских ученых найти управу на беспилотники. Сегодня, 6 октября, он приехал на испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика О. В. Романа, где для него устроили выставку военных и гражданских разработок.

Диктатор усомнился, что вложенные в науку государственные деньги приносят нужную отдачу.

«Это существенные государственные вложения. Они дают тот результат, который могут дать и нужен нам? Мы имеем ту отдачу, которую должны иметь? Общие разговоры никому не нужны. Задачи чрезвычайные. Их надо решать мгновенно. Без науки никуда», — заявил он, передает его пресс-служба.

В качестве главной задачи Лукашенко назвал создание эффективного средства против дронов, причем сделать это нужно немедленно.

«Если мы умные, боеспособные, продвинутые, с характером, то сделайте это. Нам надо обнулить беспилотники. Эту задачу решают самые продвинутые страны и компании», — сказал он.

Требование звучит не впервые. В начале августа на совещании по созданию Академии интеллектуальных технологий Лукашенко уже надеялся, что в стенах нового заведения изобретут «специфическое мощнейшее средство борьбы с беспилотниками», которое «обнулит в мире все эти беспилотники».

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