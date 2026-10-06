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Белорусская «Прадмова» прошла в польском Вроцлаве

  • 6.10.2026, 11:14
Белорусская «Прадмова» прошла в польском Вроцлаве
Фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Кастрычнік 2026 года, Уроцлаў. Яраслаў Іванюк/Беларуская служба Польскага радыё

Белорусам представили ряд книжных новинок.

Фестиваль белорусской интеллектуальной книги «Прадмова» в 2018 году придумали независимые белорусские писатели, издатели и менеджеры культуры. Они хотели создать уникальное пространство для развития художественной, научной и философской литературы. Название фестиваля символизировало новое начало и старт дискуссии о состоянии современной культуры и общества, сообщает «Польское радио».

Фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Кастрычнік 2026 года, Уроцлаў. Яраслаў Іванюк/Беларуская служба Польскага радыё

Последнее мероприятие прошло в Беларуси в октябре 2020 года, во время массовых протестов. Из-за жестоких репрессий против издателей и авторов работать в стране стало невозможно. Чтобы спасти проект и сохранить независимую культуру, в 2022 году «Прадмова» переехала за границу. В этом году «Прадмова» в пятый раз проходит за рубежом, посещая разные европейские страны. На этот раз она состоялась в польском Вроцлаве, где живет большая белорусская община.

«Честно говоря, во Вроцлаве я живу уже три года и, наверное, это одно из самых крупных мероприятий, которые проводились именно белорусской общиной. Поэтому всего было много. С точки зрения организации, конечно, тоже было много интересного, местами было сложно. Но мы смогли все сделать благодаря нашей общине: она у нас довольно сильная и очень дружная», — рассказал технический организатор фестиваля «Прадмова» во Вроцлаве Алексей Картынник.

«Когда нужно было найти волонтеров, все наши друзья откликнулись очень быстро. За неделю мы нашли всех, кто был нужен. Отлично сработали и наши польские партнеры. Они просто молодцы: без лишних вопросов все нам разрешили, все дали. Это Ossolineum. Как институция они помогают, в том числе украинской и белорусской общинам, представлять литературные произведения и вообще поддерживают развитие литературного направления», — добавил он.

По словам Картынника, перед любым мероприятием он сильно переживает и хочет, чтобы все шло точно по плану. «Здесь так, как я люблю, не было: все происходило очень быстро. Но уже в дни самого фестиваля я успокоился и понял, что есть команда, на которую можно полностью положиться. Вот уже последний день: никаких серьезных эксцессов не было, все прошло очень здорово», — отметил организатор.

«Вроцлав всегда впечатляет. Во-первых, своей особенной публикой. Белорусы во Вроцлаве — это что-то захватывающее. Всегда приходит много людей. Такого аншлага, как на музыкально-поэтическом вечере, я давно не видел на белорусских мероприятиях. Люди действительно стояли в коридоре, потому что в зале уже не было свободных мест даже после того, как поставили дополнительные стулья. Пение, стихи и аплодисменты были слышны далеко. Окна приходилось открывать, потому что даже воздуха не хватало: столько собралось людей», — рассказал Павел Лагчилов из издательства «Rozum Media» (Познань).

«Во-вторых, вроцлавская публика всегда очень интересуется книжными новинками и покупает книги буквально по несколько сумок. Люди уходят с ярмарки с полными чемоданами и рюкзаками, и это продолжается уже третий день. У нас лично разобрали почти все книги: от многих названий остался буквально по одному экземпляру», — добавил он.

По мнению Лагчилова, большая часть такой ярмарки — это разговоры. «Ты не просто продаешь книгу, а с каждым потенциальным читателем разговариваешь о чем-то интересном. Поэтому во Вроцлаве такие фестивали можно проводить даже чаще», — подчеркнул издатель.

«Мы очень довольны. Мы здесь впервые, и один из главных акцентов сделали на нашей французской коллекции, или серии "Франкофоника", как мы ее называем. Впервые мы представили "Франкофонику" целым блоком. Раньше были отдельные авторы и отдельные книги, а здесь получилось показать всю серию», — сообщил Владь Горбацкий из лондонского издательства Skaryna Press.

«И, конечно, была новинка: книга Симоны де Бовуар "Очень легкая смерть". Это своеобразная визитная карточка этой серии и нашего издательства. Мы как раз ее презентовали, и сама презентация вызвала большой интерес. За эти три дня книга стала у нас лидером продаж», — добавил он.

«Я также представляю издательство "Свидетели", в рамках которого выходят книги — свидетельства преступлений, которые сегодня белорусское государство совершает в отношении политзаключенных и людей, несогласных с официальной идеологией», — рассказала Татьяна Недбай из издательства «Полоцкие лабиринты».

«В рамках этого издательства вышли книга Игоря Карнея "Пытки: одиночество, инкоммуникадо", книга о деле Виктора Бабарико, книга Сабины Брыло и другие издания. Во время этой книжной ярмарки мы презентовали эти книги. Состоялось также мероприятие с участием Максима Знака и презентация его книги "Колонисты". Все это имело довольно большой успех и очень хороший отклик у публики, собравшейся во Вроцлаве. Поэтому лично я очень довольна и участием в книжной ярмарке, и самой фестивальной программой "Прадмовы"», — подытожила она.

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