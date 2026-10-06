«Мадяр» назвал впечатляющие цифры

«Мадяр» назвал впечатляющие цифры4
- 6.10.2026, 11:04
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С 1 по 5 октября потери армии РФ резко возросли.
Потери оккупационной армии РФ в личном составе от ударов Сил беспилотных систем ВСУ с 1 по 5 октября 2026 года увеличилась на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом сентября.
Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.
По данным Бровди, если с 1 по 5 сентября подтвержденные безвозвратные и санитарные потери армии РФ от ударов СБС были 1931 человек, то в октябре – 2699 человек (+ 39,7%).
По сравнению с аналогичным периодом августа потери врага увеличились на 76,5%. Бровди отметил, что самое большое увеличение потерь российской армии за последнее время в результате ударов СБУ зафиксировано в районах Доброполья и Покровска Донецкой области.
На этом направлении фронта враг от ударов СБС с 1 по 5 октября потерял 1268 человек, а за аналогичный период сентября – 664 человек (+ 91%).
Согласно информации Генштаба ВСУ, с 1 по 5 октября 2026 года оккупационная армия РФ потеряла в войне против Украины 8 750 человек.
В сентябре враг понес рекордные в текущем году потери - 46 230 человек. Всего же с 24 февраля 2022 года по 6 октября 2026 года российская армия потеряла убитыми и ранеными более 1,5 млн человек.
За это время украинские защитники уничтожили или подбили более 12 тысяч российских танков и более 25 тысяч бронированных боевых машин.