Многие белорусы не замечают эту странную надпись в минском метро 5 6.10.2026, 10:22

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фото: blizko.by

Надпись на болгарском?

Таблички с красной «М» и надписью «переход» есть перед спуском на каждую станцию минского метро. Тысячи жителей столицы минуют их каждый день, не обращая внимания на одну странность, которую заметила пользователь Threads, пишет blizko.by.

«Минск, всегда было интересно: почему слово «переход» на табличках входа в метро написано английскими буквами? Есть какое-то объяснение или кому-то просто было лень менять раскладку на клавиатуре?»

В комментариях к ветке многие белорусы признаются, что никогда не замечали эту странность. Другие делились подсказкой: надпись выполнена не по-английски, а болгарской кириллицей.

«Да, это болгарская кириллица. Но важнее причина, по которой «болгарица» оказалась в Минске. В Болгарии в 50-60-х годах XX века формировалась своя шрифтовая традиция кириллицы – адаптированная к эстетике латиницы. В начале 70-х выходит книга об истории шрифта с образцами болгарских гарнитур. Книга заметная, большая. Попадает в руки советских книжных художников застоя. В кириллице появилась первая мода. В 80-х уже дизайнеры ВНИИТЭ (Московского технологического университета. – Blizko.by) активно внедряют свежие формы в городскую среду», – рассказал один из пользователей Threads.

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