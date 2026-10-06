На «Гомельском химзаводе» произошла утечка аммиака
- 6.10.2026, 10:11
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Вышло около 50 кг вещества.
Произошла утечка аммиака на «Гомельском химзаводе». Как сообщили в МЧС, утечка случилась на открытой площадке склада в ночь на 6 октября. Вышло около 50 кг аммиака.
«Спасатели прекратили выход вещества путем перекрытия задвижки», — добавили в министерстве.
Были проведены работы по осаждению паров и нейтрализации аммиака. В результате превышения предельно допустимой концентрации паров аммиака в воздухе не зафиксировано.
Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.