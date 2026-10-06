На «Гомельском химзаводе» произошла утечка аммиака 6.10.2026, 10:11

1,198

Вышло около 50 кг вещества.

Произошла утечка аммиака на «Гомельском химзаводе». Как сообщили в МЧС, утечка случилась на открытой площадке склада в ночь на 6 октября. Вышло около 50 кг аммиака.

«Спасатели прекратили выход вещества путем перекрытия задвижки», — добавили в министерстве.

Были проведены работы по осаждению паров и нейтрализации аммиака. В результате превышения предельно допустимой концентрации паров аммиака в воздухе не зафиксировано.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com