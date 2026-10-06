закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На «Гомельском химзаводе» произошла утечка аммиака

  • 6.10.2026, 10:11
  • 1,198
На «Гомельском химзаводе» произошла утечка аммиака

Вышло около 50 кг вещества.

Произошла утечка аммиака на «Гомельском химзаводе». Как сообщили в МЧС, утечка случилась на открытой площадке склада в ночь на 6 октября. Вышло около 50 кг аммиака.

«Спасатели прекратили выход вещества путем перекрытия задвижки», — добавили в министерстве.

Были проведены работы по осаждению паров и нейтрализации аммиака. В результате превышения предельно допустимой концентрации паров аммиака в воздухе не зафиксировано.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко