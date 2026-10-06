Россия бьет по мостам особыми боеприпасами, но у них есть одна слабость 6.10.2026, 9:58

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Военный эксперт указал на важную деталь.

Российские войска пытаются применять против мостов в Украине специальные кумулятивно-режущие боеприпасы, способные повреждать металлические конструкции, однако их эффективное использование требует очень высокой точности, и с этим у врага есть проблемы. Об этом на канале «Киев24» рассказал командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов.

Он пояснил, что в российских «Геранях» кумулятивная струя формируется в режущую плоскость, с помощью которой, собственно, оккупанты и хотят срезать металлические конструкции.

«Если военные хотят взорвать мост, то они не просто кладут много взрывчатки... Это отдельная сложность, потому что тогда взрыв как бы «оближет» конструкцию, и энергия взрыва не проникнет в нее. А вот кумулятивные боеприпасы могут сделать так, что энергия взрыва концентрированно попадет в опору ЛЭП или моста», – отметил военный.

Однако, подчеркнул он, и этого недостаточно. Ведь еще важно, чтобы нос направление этой режущей струи попал прямо в опору.

«И с этим у россиян на самом деле большие сложности», – добавил Волохов.

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