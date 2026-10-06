Культовый Citroën 2CV возродят 5 6.10.2026, 9:41

4,386

фото: motor.ru

Новинка будет стоить менее €15 тысяч.

Citroën опубликовал новые фотографии возрожденного 2CV в преддверии официальной премьеры. Электромобиль будет отличаться дизайном с характерными чертами оригинальной модели и должен стать самой доступной машиной марки.

Об этом пишет издание Autocar.

На новых фото видны куполообразные фары, установленные высоко на передних крыльях, а также глубокие ребра на капоте, напоминающие элементы ранних моделей 2CV. Между передними крыльями и капотом расположен открытый воздуховод — подобное решение использовалось на более поздних версиях оригинальной модели.

фото: motor.ru

Новый 2CV получил большие стальные колеса с шинами Michelin. Таким образом производитель напоминает о значительной роли компании Michelin в разработке оригинального автомобиля.

Проект возрождения 2CV компания Citroën рассматривает как способ укрепить свои позиции на европейском рынке доступных автомобилей. Ожидается, что модель станет базовой в линейке бренда и займет промежуточное место между квадрициклом Ami и компактным C3.

Новый 2CV станет электромобилем. По словам главы Citroën Ксавье Шардона, эта модель должна сделать электромобильность более доступной для покупателей.

Ранее Citroën подтвердил, что цена автомобиля составит менее 15 000 евро. Модель также разрабатывалась с учётом предложенных в ЕС правил для нового класса малолитражных электромобилей, которые должны стимулировать производство таких машин в Европе.

Официальная премьера нового Citroën 2CV запланирована на 18:00 11 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com