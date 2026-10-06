Эксперимент Лукашенко с нерадивыми аграриями: что это было? 4 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

6.10.2026, 9:56

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Фото тут и далее: пресс-служба Минобороны

Хренин не удосужился объяснить.

Завершился сбор с военнообязанными «из числа специалистов сельхозпредприятий». Минобороны подводит итоги: на протяжении двух месяцев более 170 аграриев на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошли интенсивный курс боевой подготовки.

Участники сборов сдали практические экзамены по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке. Также они «выполняли задачи по прикрытию южных рубежей, включая фортификационное оборудование местности и патрулирование».

Министр обороны Виктор Хренин, вручив участникам сборов наградные часы, много хвалил и аграриев, и правителя страны.

По его словам, «армейские будни для многих военнообязанных стали не просто этапом в жизни, но и настоящей школой ответственности, дисциплины и трудолюбия».

Скажу главное — у нас очень хорошие люди. Трудолюбивые, преданные своей Родине. Я считаю, что сборы своей цели достигли. И, если понадобится, мы готовы эту практику развивать дальше.

Решение Лукашенко направить «нерадивых аграриев» на сборы в армию министр назвал «нестандартным». И оно, по его убеждению, достигло своей цели, хотя в самом начале «было много кривотолков»:

«Но этот эксперимент доказал лишь одно: когда наш «президент» принимает решение, он опирается на свой колоссальный опыт, мудрость и способность предвидеть результат. Так оно и вышло. Буквально пару недель военнообязанные пробыли на сборах, и мы уже с уверенностью могли сказать, что это нестандартное решение достигло своей цели».

Секрет успеха в том, считает Хренин, что к людям надо только найти подход: «С кем-то надо было откровенно, честно поговорить. Для кого-то примером были товарищи. А кто-то в ходе этих сборов раскрыл в себе возможности, о которых раньше и не догадывался».

Сборы завершились, а вопросы все еще остаются. Министр так и не пояснил, на чем основывалось «нестандартное» решение Лукашенко.

Минобороны может призвать на сборы военнообязанных, но до сих пор в Беларуси не было и нет закона, который позволяет в этом деле подобную селекцию: забирать в армию на месяцы проштрафившихся работников определенной отрасли.

Слова министра о том, что армия всегда была донором дисциплины, не являются юридическим основанием для того, чтобы тракториста, полевода или агронома могли по решению местного исполкома отправить учиться стрелять из гранатомета и патрулировать границу.

Для работников, нарушающих трудовую дисциплину, есть Трудовой кодекс. Такого сотрудника можно лишить премии, понизить в должности, уволить в конце концов. Но отправлять его в армию для сдачи экзаменов по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке — это действительно нестандартное решение, мягко говоря.

Военные сборы для аграриев завершились, но главный вопрос остается: что это было? На ум приходят две версии. Первая — порыв эмоций правителя, раздраженного ситуацией в аграрной сфере, который чиновники и военные привычно бросились исполнять, стараясь при этом не оставить хозяйства без работников в разгар жнива.

Как бы не убеждали устроители «успешного эксперимента» в том, что армию в данном случае не использовали в качестве наказания, это фото говорит само за себя: людей одели словно военнопленных или осужденных в колонии

К слову, об утверждениях Хренина о мудрости Лукашенко и его способности предвидеть результат. Вспомним удивление правителя спустя пару недель после появления в армии тех самых аграриев: он думал, что таких тысячи, а оказалось, что сотни. Считал их пьяницами и лентяями, а министр просил наградить их.

Как бы не убеждали устроители «успешного эксперимента» в том, что армию в данном случае не использовали в качестве наказания, это фото говорит само за себя: людей одели словно военнопленных или осужденных в колонии

Почему проштрафившихся отправили в армию? Беларусь который год находится в режиме бесконечных сборов, проверок и учений. На таком фоне отправка на военные сборы в глазах властей выглядит не только гуманнее увольнения или чего похуже, но и вполне естественно.

Отсутствие внятного юридического сопровождения этого эксперимента также вполне соответствует духу времени — страна с сентября 2020-го живет по принципу «иногда не до законов».

Впрочем, этот момент составляет основу второй версии. Ранее эту мысль озвучил аналитик Сергей Чалый. Вся эта история может вполне оказаться не чем иным, как обкаткой ускоренного призыва в армию военнообязанных, минуя существующие правовые нормы. Был трактористом — стал танкистом.

Как там сказал Хренин? Если понадобится, мы готовы эту практику развивать дальше.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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