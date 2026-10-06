США исключили из санкционного списка экс-министра транспорта Беларуси
- 6.10.2026, 9:19
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Он скоропостижно умер.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан. Из перечня, в частности, исключили умершего экс-министра транспорта Беларуси Алексея Авраменко.
Авраменко скоропостижно умер 4 июля 2023 года. Ему было 46 лет. Причина смерти министра не называлась.
В черный список Минфина США Авраменко попал в августе 2021 года.