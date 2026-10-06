США исключили из санкционного списка экс-министра транспорта Беларуси 6.10.2026, 9:19

3,608

Он скоропостижно умер.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан. Из перечня, в частности, исключили умершего экс-министра транспорта Беларуси Алексея Авраменко.

Авраменко скоропостижно умер 4 июля 2023 года. Ему было 46 лет. Причина смерти министра не называлась.

В черный список Минфина США Авраменко попал в августе 2021 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com