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США исключили из санкционного списка экс-министра транспорта Беларуси

  • 6.10.2026, 9:19
  • 3,608
США исключили из санкционного списка экс-министра транспорта Беларуси

Он скоропостижно умер.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан. Из перечня, в частности, исключили умершего экс-министра транспорта Беларуси Алексея Авраменко.

Авраменко скоропостижно умер 4 июля 2023 года. Ему было 46 лет. Причина смерти министра не называлась.

В черный список Минфина США Авраменко попал в августе 2021 года.

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