CNN: Пилот Flydubai хотел атаковать главный аэропорт Израиля 6.10.2026, 8:46

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Расследование продолжается.

Пилот рейса Flydubai, который ранил своего коллегу и захватил управление самолетом, мог планировать атаку на аэропорт Бен-Гурион – главный международный аэропорт Израиля. Об этом пишет CNN со ссылкой на израильского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о Хамаме аль-Хаммами – втором пилоте самолета, которого подозревают в попытке захвата рейса FZ1073. По данным источников, его действия пресекли капитан Смит Мачхар и несколько пассажиров, которые смогли его сдержать и вернуть контроль над самолетом.

Израильский чиновник и источник отметили, что Израиль получает обновленную информацию от Объединенных Арабских Эмиратов, которые возглавляют расследование. В то же время оно находится на ранней стадии, а вопросы относительно истинных намерений подозреваемого остаются открытыми.

Когда 30 сентября Израиль обнаружил коммерческий самолет, подававший сигнал о возможном захвате, израильские власти подняли в воздух истребители в качестве меры предосторожности. В то же время остается непонятным, почему аль-Хаммами, если его целью действительно был аэропорт в Израиле, атаковал капитана над воздушным пространством Саудовской Аравии.

Расследование продолжается

ОАЭ расследуют попытку захвата рейса, чтобы установить мотивы подозреваемого и выяснить, как ему удалось обойти меры безопасности.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси заявил, что второй пилот пытался захватить управление самолетом, напав на капитана с аварийным топором. Он назвал попытку захвата «террористическим актом».

По данным CNN, аль-Хаммами, вероятно, действовал в одиночку. Израилю пока ничего не известно о его связях с какой-либо террористической организацией, которая могла бы готовить, финансировать или организовывать нападение.

Ранее источники сообщали, что подозреваемого уволили с прежней работы пилотом в национальной авиакомпании Омана из-за опасений относительно его экстремистских взглядов. По словам одного из источников, после этого его перевели на офисную работу.

В то же время авиационные эксперты отмечают, что проверка пилотов входит в сферу ответственности местных органов власти, авиакомпаний и служб безопасности. Правила и процедуры могут различаться в зависимости от страны.

Министерство транспорта Израиля заявило, что его процедуры не предусматривают проверку имен членов экипажа, хотя эти данные передаются в Налоговое управление Израиля для возможных запросов служб безопасности. В ведомстве также отметили, что процедуры не учитывают угрозу со стороны пилота.

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