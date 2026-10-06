В Москве задержали гендиректора парка «Патриот» 6.10.2026, 8:08

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иллюстративное фото

Это произошло после ареста двух его заместителей.

В Москве задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева — это произошло после ареста двух его заместителей. По данным «Фонтанки», Васильева подозревают в получении взятки: в материалах его дела фигурирует сумма около 80 млн рублей. Источник издания, близкий к следствию, сообщил, что 5 октября директора допрашивали, а 6 октября ему должны избрать меру пресечения.

Задержанию Васильева предшествовал арест двух его заместителей. Оба были взяты под стражу 2 октября: одного подозревают в получении взятки, второго — в мошенничестве. По версии следствия, они получили от коммерсантов около 100 млн рублей, помогая предпринимателям выигрывать контракты и оформлять их выполнение только на бумаге.

В Минобороны России подтвердили задержание Васильева. В ответ на запрос РБК ведомство заявило, что тесно взаимодействует с военно-следственными органами и оказывает максимальное содействие расследованию. «Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны», — сообщили в министерстве.

Васильев возглавляет ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Минобороны с марта 2026 года. До этого он был губернатором Кировской области, руководителем Росреестра, заместителем руководителя Росстата и сенатором от исполнительной власти Республики Коми.

Ранее в рамках связанных с парком уголовных дел был задержан замгендиректора Виталий Мелимук. В апреле его арестовали по обвинению в получении взятки в 18 млн рублей от гендиректора компании «Гермес», которая обслуживала парк по контрактам на сумму более 1,4 млрд рублей. По версии следствия, деньги предназначались за содействие в заключении контрактов и «беспрепятственную работу по ним».

Еще одного руководителя «Патриота» — экс-директора парка Вячеслава Ахмедова — в 2025 году приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении более 25 млн рублей. Как установил суд, он действовал вместе с бывшим замминистра обороны генералом Павлом Поповым и бывшим замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым. Шестеров в июле 2025 года получил шесть лет колонии.

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