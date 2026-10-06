В Кремле боятся потерять куклу «Путин» 6.10.2026, 7:12

Иллюстрационное фото

Москва пытается убедить США, что диктатор РФ еще пригоден для переговоров.

Пока Кремль ищет способ вернуться за стол переговоров с Вашингтоном, его пропаганда путается в собственных определениях - от «укронацистов» до «киевского режима». Историк и публицист Сергей Климовский разбирает, почему валдайская речь «путина» свелась к осторожным намёкам, зачем Лавров продвигал в ООН буклет о Буче и что стоит за внезапным сожалением об убийстве Али Лариджани. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

«Путина» заставили говорить 1 октября на Валдае 3,5 часа в том числе и потому, что кремлёвцам было обидно – все мировые лидеры тусили на «высокой неделе» в ООН, а этот сидел дома. Поэтому сначала 25 сентября его отправили выступить на XII международный форум объединённых культур в Петербурге, а затем в Валдай, так как с форумом был свой геморрой.

Гвоздём «объединения культур» был доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», изданный в виде буклета на 21 странице. Его автор – Максим Григорьев, штатный общественник из Общественной палаты, созданной Ельциным как совещательный орган при президенте РФ. В марте 2005 г., после «Оранжевого» Майдана, путин её пересоздал уже как общественную организацию саму по себе, а не при президенте. Смысл палаты – согласовывать деятельность органов государства с обществом и вовлекать в это граждан. Во избежание подозрений, что в неё назначают «сверху», в первой статье её устава записали: «палата формируется на основе добровольного участия граждан» – и никакой принудиловки.

Но общественник должен где-то работать, и председатель палаты Григорьев трудится директором «Центра истории СВО» и председателем «Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов» – многостаночник. Так как Лавров вручил буклет Гутерришу и требовал рассмотреть в ООН, ссылаясь на слова военного министерства РФ, что за время оккупации Бучи «ни один местный житель не пострадал», то «путин» оказался в дурацкой ситуации.

Идиотизм усиливался тем, что Лавров заявлял – «уходящий от нас Гутерриш путается в показаниях по Буче», хамил ООН без ограничений, а от буклета веяло поляками в Катыни и фиктивными немцами. В роли «немцев для битья» теперь США и ЕС, поддерживающие «неонацистов». Всё это ведомство Лаврова затеяло, чтобы перебить тему оккупированных Олешек и голодомора, устроенного там ра**истами, но попало в засаду к Рубио, который поманил билетом для «путина» в Майами. Лавров вспомнил, как год назад сорвал встречу с Трампом в Будапеште, и понял: если он сейчас назовёт Рубио и Трампа нацистами или покровителями нацистов, то выпадет из окна прямо в Нью-Йорке и Небензя отправит в Москву поминутный отчёт о его полёте.

В результате не только Лавров, но и вся кремлёвская рать оказалась перед сложнейшей диалектикой выбора между «нацистами» и билетом в гольф-клуб к Трампу. Так как они выбрали билет, то «путин» уже не мог на «объединении культур» трубить про «сонного неонациста Байдена» в Буче. Поэтому съехал на то, что РФ якобы не собирается воевать с Европой, во всяком случае в этом году. «Неонацист Байден» вообще оказался некстати во время выборов в США, когда в Москве молятся на победу политических импотентов из Демпартии.

План перебить голодомор в Олешках темой «кровавых инсценировок» в Буче был всем хорош, кроме одного – не учитывал динамику переговоров с США и израильский состав в «киевском режиме». Это показывает, что ведомство Лаврова в переговоры не вовлечено и они ведутся через другие «башни».

При этом кремлёвцы никак не могут решить свои экзистенциальные проблемы с этими «неонацистами». От слова «укронацисты» они после 2022 г. напрочь отказались, так как главы «укронацистов» евреи. Объявить, что армия РФ освобождает Украину от еврейского гнёта, в Москве не решаются по многим причинам. Называть Зеленского нацистом тоже нельзя – МИД Израиля протестует, и ссориться с ним тоже нельзя.

В результате Зеленского оформили как того, кто находится под влиянием нацистов, и вышло, что цель «СВО» – вывести его из-под их влияния. Глупо и мелковато. «Кровавой киевской хунтой» имени Порошенко его тоже не назовёшь из-за вороха судебных исков Портнова к Порошенко и санкций Зеленского от имени РНБО. Термин «кровавая хунта» не натягивается на Зеленского из-за Порошенко и попутно входит в лексический конфликт с международным еврейством.

Поэтому кремлёвцы в муках родили новый термин – «киевский режим». Он оказался обтекаемым и напоминал про любимый всеми россиянами киевский торт, который надо было предъявить родственникам как доказательство, что ты действительно был в Киеве. Из-за этого новый термин негатива особо не вызывал и выглядел как скрытная реклама Порошенко и «Рошен». Команда Зеленского решила это исправить и встретила Виткоффа и Кушнера в чёрных футболках с надписью «киевский режим», чтобы никто не сомневался, кто тут режим. С гордостью подарила их посланцам Трампа. Рафинированный Кушнер не смог скрыть на лице брезгливости и потрясения, в отличие от Виткоффа.

Так как с «киевским режимом» нескладуха, то пропагандисты кремлёвцев продолжают тужиться, и уже с месяц попадается утверждение, что в Украине они воюют с «немцами», как и деды. Глубинному народу так понятней, он привык, что русские воюют с немцами завсегда. Пока немцев берут в кавычки. Вероятно, их с удовольствием снимут, если тема слитой «трампистами» переписки РФ с НАТО по поводу возможности полной блокады калининградского укрепрайона получит продолжение и выйдет на этап возвращения Кёнигсберга в родную гавань.

Эту переписку стали «сливать» с 28 сентября, и она росла как снежный ком. Через «Блумберг» также утекло 30 сентября, что на полях Генассамблеи ООН прошла закрытая встреча представителей Египта, Индии, Турции и США на тему: восстановить нормальное судоходство в Чёрном море, даже если Москва против. Сибига подтвердил 1 октября факт таких переговоров и участия в них Украины.

Две эти «утечки» о переговорах, Рубио, махающий перед носом Лаврова билетом в Майами, предпродажное состояние «Лукойла» и «Роснефти», и масса других событий, включая загадку президентских выборов в Бразилии 4 октября, привели к тому, что 1 октября «путин» долго и контраверсионно лил воду на Валдайских посиделках, которыми кремлёвцы заменили ему выступление на Генассамблее в ООН. Раз «путина» не пускают в ООН, то мы устроим себе ООН на Валдае.

При этом «путин» постарался острых углов не обострять, «неонацистов» не вспоминать, и ограничился лишь фольклорным «Получи, фашист, гранату от советского солдата», когда объяснял, почему РФ сейчас усиленно бомбит Киев. Назвал это ответом за удары по НПЗ и за то, что Украина напала на РФ. Но дату нападения вспомнить не смог.

Зато удивил всех тем, что вспомнил про Али Лариджани и назвал «большой ошибкой» его убийство, так как это был иранский политик, готовый к переговорам и компромиссам. Но не сказал, кто именно его убил. Это единственное, что действительно представляет интерес в его длинной речи, под которой хочется поместить интернет-триаду – «бред, что он курит, и слишком много букв».

Официально Али Лариджани убили израильтяне 21 марта, когда он заехал к сестре в Тегеране. «Путин» не обвинил в этом Нетаньяху, вопреки тому, что много говорил, каким хорошим человеком и политиком был Лариджани и что он знал его лично. «Путин» не рискнул обвинить Израиль в убийстве главы своего стратегического союзника, притом что формально положение обязывает его метать хоть какие-то камешки в него на глазах у «глобального Юга».

Но причина может быть не столько в том, что Нетаньяху союзник Москвы, а в том, что он непричастен к убийству Лариджани, и «путин» об этом знает. Знает и опасается, что его тоже могут ликвидировать свои, как и Лариджани. Тогда это обращение к Трампу или ещё к кому-то: не надо меня убивать, при определённых условиях я могу быть сговорчивым, как и Лариджани.

В исчезновении Лариджани, который после гибели рахбара Али Хаменеи стал по сути «теневым президентом» и вёл полутайные переговоры с США, о них писали СМИ, в том числе и в Иране, была очень заинтересована та группировка в КСИР, которая дважды – в 2021 и 2024 г. – не допустила его баллотирования в президенты. Али Хаменеи был готов его благословить на это, но в КСИР были против, и рахбар отступал. При этом Лариджани до самого последнего момента был его «правой рукой» и главой Совета по нацбезопасности.

Он в паре с официальным президентом Пезешкианом имел все полномочия и желание, чтобы быстро развернуть ситуацию на 180 градусов и подписать с Трампом ещё в марте-апреле то соглашение, которое Пезешкиан подписал в ночь на 18 июня, вопреки воле фотографии нового рахбара, за которой стояли генералы КСИР. Дуумвират либерала Пезешкиана и умеренного консерватора Лариджани был «золотом» центризма, которое устроило бы две трети иранцев. Но быстрый и окончательный мир не устраивал ни кого-то в КСИР, ни Нетаньяху, пусть и по разным причинам. Вполне вероятно, что Лариджани у сестры убили ксировцы, а Нетаньяху лишь согласился взять это на себя, чтобы нарисовать ещё один «плюсик» в своём рейтинге.

Те, кто держит куклу «Путин», опасаются, что Трамп, взявший на вооружение тактику анархо-террористов рубежа XIX–XX вв., лишит их этой куклы. Часть анархистов тогда объявила о персонификации классовой войны и об индивидуальной ответственности глав государств. В рамках этой концепции они грохнули с десяток монархов в Европе, и одного президента США убил испанец-анархист из-за поражения в войне за Кубу и Филиппины. Концепция имела разные ответвления, особенно во Франции, и анархисты прекратили её реализацию только в связи со всеобщей мобилизацией на Первую мировую войну.

Трамп начал с Мадуро, прошёлся по начальникам Ирана, где из-за их коллективной бюрократии всё оказалось сложно, и предельно персонифицировал внешнеполитические подходы. Это очень хорошо видно по его высказываниям. Трамп как шахматист считает, что ставить мат королю в два-три хода – это проще и быстрее, чем уничтожать все фигуры на доске.

Кремлёвцы это поняли и в условиях эскалации поспешили публично сообщить Трампу: «путин» может быть удобным переговорщиком. Это коррелирует с их старым нарративом – не трогайте «путина», сменщик может быть ещё большим путиноидом.

Но похоже, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф, когда 25 августа заглянул в Москву с «банальным визитом», как назвал это Трамп, объяснил, что таким можно было пугать Обаму с Байденом, но не республиканцев. Публичные сожаления по Лариджани потребовались, так как закулисными Госдеп не может свободно оперировать, и их надо «сливать», как переписку о Кёнигсберге. В ситуациях, когда переговоры ведутся не через МИД РФ, а через её СВР, это вообще крайне неудобно.

В этом контексте заявление Ильхама Алиева на съезде его партии 3 октября о том, что в мире есть две супердержавы – Китай и США, третьей нет, и Азербайджан стратегический союзник обеих, а тюркам всего мира надо крепить единство, выглядит очень интересным многоточием.

Сергей Климовский, Facebook

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