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Президент Ирана выбрал кандидата пост министра обороны

  • 6.10.2026, 2:44
Президент Ирана выбрал кандидата пост министра обороны
Масуд Пезешкиан
ФОТО: ТАСС

Должность оставалась вакантной с февраля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуру Мехрдада Ахлаги на должность министра обороны и поддержки вооруженных сил. Об этом сообщило агентство Isna.

Кандидатура внесена в парламент в письме на имя спикера Мохаммада Багера Галибафа. Советник по парламентским вопросам президента Сасан Вализаде выразил надежду, что после рассмотрения программы кандидата в профильной комиссии голосование по вотуму доверия пройдет в кратчайшие сроки.

Мехрдад Ахлаги — один из высокопоставленных чиновников министерства обороны. Ранее он занимал должность генерального директора Организации аэрокосмической промышленности и Организации оборонной промышленности Ирана.

Ахлаги родился 10 сентября 1958 года. С 2007 года он находился под санкциями ООН за участие в развитии ракетных технологий Ирана, будучи тогда руководителем промышленной группы «Шахид Багери». В октябре 2023 года его исключили из санкционного списка после истечения срока действия соответствующих ограничений, однако в сентябре 2025 года вернули обратно.

Помимо ООН, в отношении Ахлаги действуют санкции США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Швейцарии и Японии.

Пост министра обороны Ирана оставался вакантным с февраля 2026 года, когда в ходе американско-израильского удара занимавший эту должность генерал Азиз Насирзаде получил несовместимые с жизнью травмы.

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