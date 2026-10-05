Bloomberg назвал единственный сектор, в котором богатеют миллиардеры 5.10.2026, 22:06

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За первые девять месяцев года их суммарное богатство выросло на $845 млрд.

Около трети совокупного состояния 500 богатейших людей мира в 2026 году обеспечили технологические миллиардеры. За первые девять месяцев года их суммарное богатство выросло на $845 млрд — до $4,6 трлн, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Технологические миллиардеры составляют около пятой части участников рейтинга, но на их долю приходится 36% общего капитала индекса. Рост состояний обеспечили прежде всего бум искусственного интеллекта и подорожание акций технологических компаний, особенно американских.

В то же время миллиардеры, заработавшие состояние вне технологического сектора, в совокупности потеряли $62 млрд. На американцев пришлось 94% чистого прироста капитала всех участников индекса.

Наибольший рост состояния показал Илон Маск: с начала года он разбогател на $310 млрд, что составляет около 40% общего прироста капитала участников рейтинга. По данным Forbes, его состояние вновь превысило $1 трлн. Впервые он становился триллионером 12 июня, однако вскоре лишился этого статуса.

Как отмечает Bloomberg, девять из десяти богатейших людей мира связаны с технологическими компаниями из США. Состояние основателя Dell Technologies Майкла Делла выросло на 81%, до $254 млрд, а главы Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга — на $23 млрд.

При этом состояние председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, который на некоторое время стал богатейшим человеком в мире в сентябре 2025 года, сократилось на $196 млрд.

Агентство отмечает, что в середине июня совокупное состояние 500 богатейших людей мира достигло пика в $13,4 трлн. Позднее оно снизилось на 6% — до $12,6 трлн на фоне общего замедления рынка и сомнений в отношении крупнейших ИИ-компаний.

Из-за роста состояния богатейших людей власти США задумались о повышении налогов для сверхбогатых граждан. В ноябре избиратели штата Калифорния решат, следует ли ввести соответствующий налог, а в Вашингтоне, Нью-Йорке, Иллинойсе и Род-Айленде новые налоги пока находятся лишь на стадии обсуждения, пишет Bloomberg.

Хотя большая часть богатства остается в руках глав крупных технологических компаний, бум ИИ также приносит огромные доходы основателям стартапов и компаниям, предоставляющим инфраструктуру для ИИ, отмечает агентство.

В качестве примера Bloomberg приводит основателя тайваньской компании King Slide Линь Цзун-чи, который за 2026 год увеличил состояние примерно на $9,5 млрд. Его компания занимается направляющими для серверов и системами организации кабелей для центров обработки данных.

Помимо него в список также вошла председатель совета директоров Guangdong Dtech Technology Co. Ван Синь, чья компания создает специализированные сверла для сборки печатных плат.

В перечень также вошли две наследницы Ли из Samsung Electronics Co. — Бу-джин и Со-хен, этому поспособствовал рост спроса на микросхемы компании.

Кроме того, еще несколько китайских предпринимателей попали в список на фоне развития в Китае собственной технологической и ИИ-инфраструктуры и конкуренции с США: Цзоу Чжинун и его семья из компании Suzhou TFC Optical Communication Co., а также Юань Фугэнь из компании Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.

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