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В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем

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  • 5.10.2026, 21:34
  • 1,466
В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем
Иллюстрационное фото

Жительница столицы повредила два припаркованных автомобиля.

В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Жительница белорусской столицы попросила таксиста ее подвезти, но получила отказ, так как водитель уже принял другой заказ. После этого женщина начала избивать мужчину, а затем села за руль электромобиля и поехала.

Двигаясь задним ходом, минчанка повредила два припаркованных автомобиля.

Как удалось выяснить, за рулем машины такси была 45-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. Ее уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По указанному факту заведено уголовное дело.

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