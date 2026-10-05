В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем2
- 5.10.2026, 21:34
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Жительница столицы повредила два припаркованных автомобиля.
В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Жительница белорусской столицы попросила таксиста ее подвезти, но получила отказ, так как водитель уже принял другой заказ. После этого женщина начала избивать мужчину, а затем села за руль электромобиля и поехала.
Двигаясь задним ходом, минчанка повредила два припаркованных автомобиля.
Как удалось выяснить, за рулем машины такси была 45-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. Ее уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
По указанному факту заведено уголовное дело.