В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем 2 5.10.2026, 21:34

1,466

Иллюстрационное фото

Жительница столицы повредила два припаркованных автомобиля.

В Минске женщина угнала машину такси вместе с водителем, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Жительница белорусской столицы попросила таксиста ее подвезти, но получила отказ, так как водитель уже принял другой заказ. После этого женщина начала избивать мужчину, а затем села за руль электромобиля и поехала.

Двигаясь задним ходом, минчанка повредила два припаркованных автомобиля.

Как удалось выяснить, за рулем машины такси была 45-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. Ее уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По указанному факту заведено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com