Украинские пограничники устроили охоту на технику РФ 5.10.2026, 21:26

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Поражены танк, пушка Д-30 и автомобили оккупантов.

Пилоты пограничного подразделения «Фенікс» в течение недели нанесли серию ударов по технике, артиллерии и логистике российских оккупантов на Лиманском и Торецком направлениях.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на Лиманском направлении украинские дроноводители уничтожили очередную российскую пушку Д-30 и поразили ряд автомобилей типа «буханка», которые противник использовал для логистики.

На Торецком направлении пограничники нанесли удары по артиллерии оккупантов.

Самой крупной пораженной целью за неделю стал российский танк, который противник долгое время не решался подвести в зону действия украинских беспилотников.

Пограничники "Фенікса" за неделю поразили российский танк, артиллерию и логистический транспорт оккупантов на Лиманском и Торецком направлениях.

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