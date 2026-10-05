Украина готовит ответ на российские реактивные дроны 5.10.2026, 17:35

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Иллюстрационное фото

Их планируют сбивать так же эффективно, как обычные «Шахеды».

Украина приближается к решению проблемы перехвата российских реактивных дронов. Об этом рассказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва, в эфире Radio NV.

«Вопрос лишь в том, что в определенный момент россияне опередили нас на том этапе, когда мы должны были обрести способность массово сбивать реактивные дроны. И вот этот лавинообразный рост количества вражеских реактивных дронов произошел несколько раньше, чем ожидала наша сторона. Безусловно, через некоторое время эта угроза будет в значительной степени нейтрализована. И это средство утратит такую радикальную эффективность, какой она нам сейчас может казаться», – подчеркнул Луценко.

Он добавил, что Украина должна выйти на такие же показатели сбивания реактивных БПЛА, как это делается с обычными «Шахедами» – до 90%.

«Я думаю, что, в крайнем случае, этот вопрос может решиться даже за несколько недель, я так надеюсь. Ну, максимум за несколько месяцев», – отметил Луценко.

В то же время он подчеркнул, что после этого РФ начнет «новый сезон атак», задействуя другие средства поражения.

«Начнется сезон баллистики. А это гораздо более сложный с технической точки зрения вопрос, с которым также придется бороться. Сейчас это тоже будет непростой период», – отметил Луценко.

Он также подчеркнул, что РФ уже длительное время наносит удары по мостовой инфраструктуре Украины. В частности, она делала это в Киевской области, а также в Запорожской области. Впрочем, удары по мостам в столице, отметил Луценко, преследуют не военные цели.

«Они пытаются проводить не просто авиационную операцию, они пытаются проводить информационно-авиационную операцию. Сначала они наносили удары по торговым центрам, затем по дата-центрам и так далее. И всё это было процессом прощупывания. И наконец они нашли то, что вообще пошло на ура у украинцев. Это та самая информационная волна по поводу мостов в Киеве. Это стало уже внутриполитическим фактором, этого добились россияне своими реактивными дронами. Мы понимаем, что разрушить мост очень сложно, даже если у вас есть баллистика. Поэтому у нас нет никаких сбоев в логистике, есть лишь политическая волна», – подчеркнул Луценко.

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