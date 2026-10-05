В Литве поставили рекорд по посаженным дронам с контрабандой из Беларуси 1 5.10.2026, 17:28

С начала года пограничники посадили уже 61 беспилотник.

Литовские пограничники перехватили управление и посадили дрон с контрабандными сигаретами в Шальчининкском районе. Это уже 61 подобный дрон, который удалось перехватить в текущем году, что больше, чем в целом в прошлом году, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

Контрабандный дрон заметили сразу два литовских пограничных наряда.

«После немедленного применения служебного антидронового оборудования оператор системы видеонаблюдения заставы зафиксировал падение летательного аппарата», – пишет VSAT.

Затем пограничники заблокировали окрестности деревни Трибоняй и обнаружили дрон на поле фермера. К БПЛА была прикреплена коробка.

«В ней нашли 320 пачек сигарет NZ Gold с белjрусскими акцизными марками. Стоимость такого количества табачных изделий с учетом всех обязательных к уплате в Литве налогов составляет 1 651 евро. В связи с приобретением и перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка на пограничной заставе Трибоняй начато административное производство. Там же в качестве бесхозного имущества временно хранятся дрон контрабандистов и белjрусские сигареты», – подчеркивает VSAT.

С начала 2026 года литовские пограничники посадили 61 беспилотник контрабандистов. За весь прошлый год сотрудники VSAT перехватили 59 дронов, прилетевших из Беларуси. В 2024 году были посажены 54 летательных аппарата с белjрусскими сигаретами.

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